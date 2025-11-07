Informații privind prețul pentru MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -3.51% Modificare de preț (7 zile) -3.51%

Prețul în timp real pentru MAGA Coin BSC (MAGA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAGA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAGA este $ 0.02304683, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAGA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MAGA Coin BSC (MAGA)

Capitalizare de piață $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Ofertă află în circulație 202.68M 202.68M 202.68M Ofertă totală 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014

Capitalizarea de piață actuală pentru MAGA Coin BSC este $ 31.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAGA este 202.68M, cu o ofertă totală de 202680774.58663014. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.33K.