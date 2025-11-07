Informații privind prețul pentru MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00009926 $ 0.00009926 $ 0.00009926 Minim 24 h $ 0.00012145 $ 0.00012145 $ 0.00012145 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00009926$ 0.00009926 $ 0.00009926 Maxim 24 h $ 0.00012145$ 0.00012145 $ 0.00012145 Maxim dintotdeauna $ 0.00032125$ 0.00032125 $ 0.00032125 Cel mai mic preț $ 0.00005047$ 0.00005047 $ 0.00005047 Modificare de preț (1 oră) +0.83% Modificare de preț (1 zi) -15.90% Modificare de preț (7 zile) -17.02% Modificare de preț (7 zile) -17.02%

Prețul în timp real pentru MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) este $0.00010171. În ultimele 24 de ore, tokenul MAFIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00009926 și un maxim de $ 0.00012145, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAFIA este $ 0.00032125, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005047.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAFIA s-a modificat cu +0.83% în decursul ultimei ore, cu -15.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Capitalizare de piață $ 50.86K$ 50.86K $ 50.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 101.71K$ 101.71K $ 101.71K Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MAFIA AI by Virtuals este $ 50.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAFIA este 500.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 101.71K.