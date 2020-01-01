Tokenomie pentru MacaronSwap (MCRN) Descoperă informații cheie despre MacaronSwap (MCRN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MacaronSwap (MCRN) Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn't an order book where you're matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users' funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Pagină de internet oficială: https://macaronswap.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru MacaronSwap (MCRN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MacaronSwap (MCRN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.51K $ 7.51K $ 7.51K Ofertă totală: $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M Ofertă aflată în circulație: $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 74.50K $ 74.50K $ 74.50K Maxim dintotdeauna: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 Minim dintotdeauna: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Preț curent: $ 0.00911416 $ 0.00911416 $ 0.00911416 Află mai mult despre prețul tokenului MacaronSwap (MCRN)

Tokenomie pentru MacaronSwap (MCRN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MacaronSwap (MCRN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCRN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCRN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCRN, explorează prețul în direct al tokenului MCRN!

Predicție de preț pentru MCRN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCRN? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCRN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCRN!

