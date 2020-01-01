Tokenomie pentru Lyra Finance (LYRA)
Informații despre Lyra Finance (LYRA)
Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol.
LYRA is the native utility token that is used for:
- Depositing in the security module to backstop the protocol.
- Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
- Trader and LP incentives.
Tokenomie și analiză de preț pentru Lyra Finance (LYRA)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lyra Finance (LYRA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Lyra Finance (LYRA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Lyra Finance (LYRA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri LYRA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri LYRA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru LYRA, explorează prețul în direct al tokenului LYRA!
Predicție de preț pentru LYRA
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LYRA? Pagina noastră de predicție de preț pentru LYRA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.