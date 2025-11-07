Informații privind prețul pentru Lympo Market (LMT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Cel mai mic preț $ 0.00009641$ 0.00009641 $ 0.00009641 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -6.02% Modificare de preț (7 zile) -6.02%

Prețul în timp real pentru Lympo Market (LMT) este $0.0004768. În ultimele 24 de ore, tokenul LMT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LMT este $ 1.76, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00009641.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LMT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lympo Market (LMT)

Capitalizare de piață $ 74.02K$ 74.02K $ 74.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 596.01K$ 596.01K $ 596.01K Ofertă află în circulație 155.25M 155.25M 155.25M Ofertă totală 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lympo Market este $ 74.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LMT este 155.25M, cu o ofertă totală de 1250000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 596.01K.