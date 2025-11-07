Informații privind prețul pentru Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -3.92% Modificare de preț (7 zile) -14.71% Modificare de preț (7 zile) -14.71%

Prețul în timp real pentru Luntra Infrastructure ($LUNTRA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $LUNTRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $LUNTRA este $ 0.00372154, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $LUNTRA s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -3.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Capitalizare de piață $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Ofertă află în circulație 820.00M 820.00M 820.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Luntra Infrastructure este $ 11.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $LUNTRA este 820.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.58K.