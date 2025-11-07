Informații privind prețul pentru Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -18.70% Modificare de preț (1 zi) +439.18% Modificare de preț (7 zile) +280.88% Modificare de preț (7 zile) +280.88%

Prețul în timp real pentru Lulu the Ostrich (LULU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LULU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LULU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LULU s-a modificat cu -18.70% în decursul ultimei ore, cu +439.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +280.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lulu the Ostrich (LULU)

Capitalizare de piață $ 43.43K$ 43.43K $ 43.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.43K$ 43.43K $ 43.43K Ofertă află în circulație 999.93M 999.93M 999.93M Ofertă totală 999,926,182.8280731 999,926,182.8280731 999,926,182.8280731

Capitalizarea de piață actuală pentru Lulu the Ostrich este $ 43.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LULU este 999.93M, cu o ofertă totală de 999926182.8280731. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.43K.