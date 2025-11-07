Informații privind prețul pentru Lucky Moon (LUCKYMOON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -27.25% Modificare de preț (7 zile) -27.25%

Prețul în timp real pentru Lucky Moon (LUCKYMOON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LUCKYMOON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LUCKYMOON este $ 0.00265184, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LUCKYMOON s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lucky Moon (LUCKYMOON)

Capitalizare de piață $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Ofertă află în circulație 21.00B 21.00B 21.00B Ofertă totală 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lucky Moon este $ 69.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LUCKYMOON este 21.00B, cu o ofertă totală de 21000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 69.95K.