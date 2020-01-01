Tokenomie pentru LOVECOIN (LOVECOIN) Descoperă informații cheie despre LOVECOIN (LOVECOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LOVECOIN (LOVECOIN) LoveCoin (LOVECOIN) is a cryptocurrency built around the core principle of love, aiming to create a more connected and compassionate world through the power of blockchain technology. It's a token designed to bring people together, with a focus on fostering kindness, unity, and social impact. Every transaction and interaction with LoveCoin is infused with the idea of spreading positivity and uplifting others. Whether it's through supporting charitable causes, promoting acts of kindness, or incentivizing love-driven initiatives, LoveCoin is more than just a digital asset—it's a movement. With the goal of building a global community united by love, LoveCoin leverages the potential of cryptocurrency to inspire and create a world where love transcends all boundaries. Pagină de internet oficială: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1733714055-scenario-terminal-videogames-txt

Tokenomie și analiză de preț pentru LOVECOIN (LOVECOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LOVECOIN (LOVECOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.36K $ 8.36K $ 8.36K Ofertă totală: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M Ofertă aflată în circulație: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.36K $ 8.36K $ 8.36K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului LOVECOIN (LOVECOIN)

Tokenomie pentru LOVECOIN (LOVECOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LOVECOIN (LOVECOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOVECOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOVECOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOVECOIN, explorează prețul în direct al tokenului LOVECOIN!

