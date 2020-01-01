Tokenomie pentru LoungeM (LZM) Descoperă informații cheie despre LoungeM (LZM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LoungeM (LZM) The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Pagină de internet oficială: https://www.milkalliance.io/ Carte albă: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru LoungeM (LZM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LoungeM (LZM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 118.77M $ 118.77M $ 118.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 Minim dintotdeauna: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Preț curent: $ 0.01113748 $ 0.01113748 $ 0.01113748 Află mai mult despre prețul tokenului LoungeM (LZM)

Tokenomie pentru LoungeM (LZM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LoungeM (LZM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LZM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LZM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LZM, explorează prețul în direct al tokenului LZM!

Predicție de preț pentru LZM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LZM? Pagina noastră de predicție de preț pentru LZM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LZM!

