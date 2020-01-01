Tokenomie pentru LOULOU (LOULOU) Descoperă informații cheie despre LOULOU (LOULOU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LOULOU (LOULOU) Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰 Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰 Pagină de internet oficială: https://www.pugloulou.me/ Cumpără LOULOU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LOULOU (LOULOU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LOULOU (LOULOU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.01142393 $ 0.01142393 $ 0.01142393 Minim dintotdeauna: $ 0.00143895 $ 0.00143895 $ 0.00143895 Preț curent: $ 0.00174324 $ 0.00174324 $ 0.00174324 Află mai mult despre prețul tokenului LOULOU (LOULOU)

Tokenomie pentru LOULOU (LOULOU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LOULOU (LOULOU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOULOU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOULOU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOULOU, explorează prețul în direct al tokenului LOULOU!

Predicție de preț pentru LOULOU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOULOU? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOULOU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOULOU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!