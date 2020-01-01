Tokenomie pentru Louie the Raccoon ($LOUIE) Descoperă informații cheie despre Louie the Raccoon ($LOUIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Louie the Raccoon ($LOUIE) $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Pagină de internet oficială: https://www.louieraccoon.com/ Carte albă: https://t.me/megaontron Cumpără $LOUIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Louie the Raccoon ($LOUIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Louie the Raccoon ($LOUIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.21K $ 47.21K $ 47.21K Ofertă totală: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Ofertă aflată în circulație: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.21K $ 47.21K $ 47.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Louie the Raccoon ($LOUIE)

Tokenomie pentru Louie the Raccoon ($LOUIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Louie the Raccoon ($LOUIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $LOUIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $LOUIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $LOUIE, explorează prețul în direct al tokenului $LOUIE!

Predicție de preț pentru $LOUIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $LOUIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $LOUIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $LOUIE!

