Informații privind prețul pentru Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Cel mai mic preț $ 106,330$ 106,330 $ 106,330 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -3.97% Modificare de preț (7 zile) -3.97%

Prețul în timp real pentru Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) este $106,722. În ultimele 24 de ore, tokenul ENZOBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ENZOBTC este $ 115,819, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 106,330.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ENZOBTC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Capitalizare de piață $ 220.60M$ 220.60M $ 220.60M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 220.60M$ 220.60M $ 220.60M Ofertă află în circulație 2.07K 2.07K 2.07K Ofertă totală 2,067.02911143 2,067.02911143 2,067.02911143

Capitalizarea de piață actuală pentru Lorenzo Wrapped Bitcoin este $ 220.60M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ENZOBTC este 2.07K, cu o ofertă totală de 2067.02911143. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 220.60M.