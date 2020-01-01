Tokenomie pentru Lorenzo stBTC (STBTC) Descoperă informații cheie despre Lorenzo stBTC (STBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lorenzo stBTC (STBTC) Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo's LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Pagină de internet oficială: https://www.lorenzo-protocol.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Lorenzo stBTC (STBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lorenzo stBTC (STBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 111.48M $ 111.48M $ 111.48M Ofertă totală: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Ofertă aflată în circulație: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 111.48M $ 111.48M $ 111.48M Maxim dintotdeauna: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 Minim dintotdeauna: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Preț curent: $ 108,632 $ 108,632 $ 108,632 Află mai mult despre prețul tokenului Lorenzo stBTC (STBTC)

Tokenomie pentru Lorenzo stBTC (STBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lorenzo stBTC (STBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STBTC, explorează prețul în direct al tokenului STBTC!

