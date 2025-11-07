Informații privind prețul pentru Looks Good (SENDIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00015889 $ 0.00015889 $ 0.00015889 Minim 24 h $ 0.0002149 $ 0.0002149 $ 0.0002149 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00015889$ 0.00015889 $ 0.00015889 Maxim 24 h $ 0.0002149$ 0.0002149 $ 0.0002149 Maxim dintotdeauna $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Cel mai mic preț $ 0.0001192$ 0.0001192 $ 0.0001192 Modificare de preț (1 oră) +0.95% Modificare de preț (1 zi) -15.19% Modificare de preț (7 zile) -21.62% Modificare de preț (7 zile) -21.62%

Prețul în timp real pentru Looks Good (SENDIT) este $0.00017088. În ultimele 24 de ore, tokenul SENDIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00015889 și un maxim de $ 0.0002149, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SENDIT este $ 0.00683355, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0001192.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SENDIT s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu -15.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Looks Good (SENDIT)

Capitalizare de piață $ 94.03K$ 94.03K $ 94.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 170.97K$ 170.97K $ 170.97K Ofertă află în circulație 549.97M 549.97M 549.97M Ofertă totală 999,965,146.076346 999,965,146.076346 999,965,146.076346

Capitalizarea de piață actuală pentru Looks Good este $ 94.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SENDIT este 549.97M, cu o ofertă totală de 999965146.076346. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 170.97K.