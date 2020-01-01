Tokenomie pentru Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Descoperă informații cheie despre Looby by Stephen Bliss (LOOBY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Looby by Stephen Bliss (LOOBY) LOOBY is no ordinary memecoin—it's the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen's iconic artistry with Alex's playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it's a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Pagină de internet oficială: https://www.looby.love/

Tokenomie și analiză de preț pentru Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Looby by Stephen Bliss (LOOBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 475.91K $ 475.91K $ 475.91K Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 952.95M $ 952.95M $ 952.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 499.37K $ 499.37K $ 499.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.00344273 $ 0.00344273 $ 0.00344273 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00049928 $ 0.00049928 $ 0.00049928 Află mai mult despre prețul tokenului Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Tokenomie pentru Looby by Stephen Bliss (LOOBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Looby by Stephen Bliss (LOOBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOOBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOOBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOOBY, explorează prețul în direct al tokenului LOOBY!

Predicție de preț pentru LOOBY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOOBY? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOOBY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOOBY!

