Informații despre Loky by Virtuals (LOKY) Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Pagină de internet oficială: https://lokyai.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Loky by Virtuals (LOKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Loky by Virtuals (LOKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 964.49K $ 964.49K $ 964.49K Ofertă totală: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Ofertă aflată în circulație: $ 940.13M $ 940.13M $ 940.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 Minim dintotdeauna: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 Preț curent: $ 0.00102591 $ 0.00102591 $ 0.00102591 Află mai mult despre prețul tokenului Loky by Virtuals (LOKY)

Tokenomie pentru Loky by Virtuals (LOKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Loky by Virtuals (LOKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOKY, explorează prețul în direct al tokenului LOKY!

