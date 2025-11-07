Informații privind prețul pentru Little Pepe (LILPEPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00118129 $ 0.00118129 $ 0.00118129 Minim 24 h $ 0.00118129 $ 0.00118129 $ 0.00118129 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00118129$ 0.00118129 $ 0.00118129 Maxim 24 h $ 0.00118129$ 0.00118129 $ 0.00118129 Maxim dintotdeauna $ 0.052252$ 0.052252 $ 0.052252 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +6.78% Modificare de preț (7 zile) +6.78%

Prețul în timp real pentru Little Pepe (LILPEPE) este $0.00118129. În ultimele 24 de ore, tokenul LILPEPE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00118129 și un maxim de $ 0.00118129, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LILPEPE este $ 0.052252, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LILPEPE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Little Pepe (LILPEPE)

Capitalizare de piață $ 118.13K$ 118.13K $ 118.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 118.13K$ 118.13K $ 118.13K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Little Pepe este $ 118.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LILPEPE este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 118.13K.