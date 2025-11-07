BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Little Pepe astăzi este 0.00118129 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LILPEPE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LILPEPE pe MEXC acum.

Preț Little Pepe (LILPEPE)

$0.00118129
Little Pepe (LILPEPE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:36:47 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Little Pepe (LILPEPE) (USD)

$ 0.00118129
$ 0.00118129
$ 0.00118129
$ 0.00118129
$ 0.052252
$ 0
Prețul în timp real pentru Little Pepe (LILPEPE) este $0.00118129. În ultimele 24 de ore, tokenul LILPEPE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00118129 și un maxim de $ 0.00118129, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LILPEPE este $ 0.052252, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LILPEPE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Little Pepe (LILPEPE)

$ 118.13K
--
$ 118.13K
100.00M
100,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru Little Pepe este $ 118.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LILPEPE este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 118.13K.

Istoric de preț pentru Little Pepe (LILPEPE) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Little Pepe la USD a fost $ 0.0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Little Pepe la USD a fost $ +0.0001022094.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Little Pepe la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Little Pepe la USD a fost $ 0.

Ce este Little Pepe (LILPEPE)

Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Little Pepe (USD)

Ce valoare va avea Little Pepe (LILPEPE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Little Pepe (LILPEPE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Little Pepe.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Little Pepe!

Tokenomie pentru Little Pepe (LILPEPE)

Înțelegerea tokenomică a Little Pepe (LILPEPE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LILPEPE!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Little Pepe (LILPEPE)

Cât valorează Little Pepe (LILPEPE) astăzi?
Prețul pe viu pentru LILPEPE în USD este 0.00118129 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LILPEPE în USD?
Prețul actual pentru LILPEPE la USD este $ 0.00118129. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Little Pepe?
Capitalizarea de piață pentru LILPEPE este $ 118.13K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LILPEPE?
Ofertă aflată în circulație pentru LILPEPE este 100.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LILPEPE?
LILPEPE a obținut un preț ATH de 0.052252 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LILPEPE?
LILPEPE a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LILPEPE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LILPEPE este -- USD.
Va crește LILPEPE în acest an?
LILPEPE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LILPEPE pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Little Pepe (LILPEPE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

