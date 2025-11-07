Informații privind prețul pentru Little Buck (LITTLEBUCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00001175 Maxim 24 h $ 0.00001243 Maxim dintotdeauna $ 0.00029831 Cel mai mic preț $ 0.00001143 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -4.00% Modificare de preț (7 zile) -18.92%

Prețul în timp real pentru Little Buck (LITTLEBUCK) este $0.00001189. În ultimele 24 de ore, tokenul LITTLEBUCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001175 și un maxim de $ 0.00001243, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LITTLEBUCK este $ 0.00029831, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001143.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LITTLEBUCK s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -4.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Little Buck (LITTLEBUCK)

Capitalizare de piață $ 11.89K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.89K Ofertă află în circulație 999.61M Ofertă totală 999,611,301.875551

Capitalizarea de piață actuală pentru Little Buck este $ 11.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LITTLEBUCK este 999.61M, cu o ofertă totală de 999611301.875551. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.89K.