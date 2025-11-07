Informații privind prețul pentru Lithium Finance (LITH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.070537$ 0.070537 $ 0.070537 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +6.93% Modificare de preț (7 zile) -14.30% Modificare de preț (7 zile) -14.30%

Prețul în timp real pentru Lithium Finance (LITH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LITH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LITH este $ 0.070537, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LITH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +6.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lithium Finance (LITH)

Capitalizare de piață $ 68.61K$ 68.61K $ 68.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K Ofertă află în circulație 9.08B 9.08B 9.08B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lithium Finance este $ 68.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LITH este 9.08B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 75.58K.