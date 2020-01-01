Tokenomie pentru Liqwid Finance (LQ) Descoperă informații cheie despre Liqwid Finance (LQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Liqwid Finance (LQ) Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Pagină de internet oficială: https://www.liqwid.finance/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view

Tokenomie și analiză de preț pentru Liqwid Finance (LQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Liqwid Finance (LQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 61.40M $ 61.40M $ 61.40M Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 63.80M $ 63.80M $ 63.80M Maxim dintotdeauna: $ 125.74 $ 125.74 $ 125.74 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 Află mai mult despre prețul tokenului Liqwid Finance (LQ)

Tokenomie pentru Liqwid Finance (LQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Liqwid Finance (LQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LQ, explorează prețul în direct al tokenului LQ!

