LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Pagină de internet oficială: https://www.liquity.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Liquity USD (LUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Liquity USD (LUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.57M $ 37.57M $ 37.57M Ofertă totală: $ 37.53M $ 37.53M $ 37.53M Ofertă aflată în circulație: $ 37.53M $ 37.53M $ 37.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.57M $ 37.57M $ 37.57M Maxim dintotdeauna: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minim dintotdeauna: $ 0.896722 $ 0.896722 $ 0.896722 Preț curent: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Află mai mult despre prețul tokenului Liquity USD (LUSD)

Tokenomie pentru Liquity USD (LUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Liquity USD (LUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUSD, explorează prețul în direct al tokenului LUSD!

