Informații privind prețul pentru LiquiHub (LIQUI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Cel mai mic preț $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru LiquiHub (LIQUI) este $0.00905129. În ultimele 24 de ore, tokenul LIQUI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIQUI este $ 0.236031, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00856599.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIQUI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LiquiHub (LIQUI)

Capitalizare de piață $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Ofertă află în circulație 903.50K 903.50K 903.50K Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LiquiHub este $ 8.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIQUI este 903.50K, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.05K.