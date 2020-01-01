Tokenomie pentru Liquid Mercury (MERC) Descoperă informații cheie despre Liquid Mercury (MERC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Liquid Mercury (MERC) Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions. At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways: 1. Discount Farming via Staking MERC holders can participate in a "Discount Farming Staking Program," which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be: - Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer. - Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs. 2. Access to Premium Features and Staking Rewards Staking MERC also unlocks: - Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates. - Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year. 3. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces.

Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs. Access to Premium Features and Staking Rewards Staking MERC also unlocks: Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.

Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces. Pagină de internet oficială: https://liquidmercury.com/ Cumpără MERC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Liquid Mercury (MERC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Liquid Mercury (MERC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Ofertă totală: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M Maxim dintotdeauna: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Minim dintotdeauna: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 Preț curent: $ 0.00339506 $ 0.00339506 $ 0.00339506 Află mai mult despre prețul tokenului Liquid Mercury (MERC)

Tokenomie pentru Liquid Mercury (MERC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Liquid Mercury (MERC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MERC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MERC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MERC, explorează prețul în direct al tokenului MERC!

Predicție de preț pentru MERC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MERC? Pagina noastră de predicție de preț pentru MERC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MERC!

