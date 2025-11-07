Informații privind prețul pentru Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 37.98 $ 37.98 $ 37.98 Minim 24 h $ 41.93 $ 41.93 $ 41.93 Maxim 24 h Minim 24 h $ 37.98$ 37.98 $ 37.98 Maxim 24 h $ 41.93$ 41.93 $ 41.93 Maxim dintotdeauna $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Cel mai mic preț $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Modificare de preț (1 oră) +1.82% Modificare de preț (1 zi) -6.56% Modificare de preț (7 zile) -15.39% Modificare de preț (7 zile) -15.39%

Prețul în timp real pentru Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) este $38.91. În ultimele 24 de ore, tokenul LIQUIDHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 37.98 și un maxim de $ 41.93, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIQUIDHYPE este $ 58.94, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 28.4.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIQUIDHYPE s-a modificat cu +1.82% în decursul ultimei ore, cu -6.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Capitalizare de piață $ 25.37M$ 25.37M $ 25.37M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.37M$ 25.37M $ 25.37M Ofertă află în circulație 652.33K 652.33K 652.33K Ofertă totală 652,333.6196309879 652,333.6196309879 652,333.6196309879

Capitalizarea de piață actuală pentru Liquid HYPE Yield este $ 25.37M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIQUIDHYPE este 652.33K, cu o ofertă totală de 652333.6196309879. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.37M.