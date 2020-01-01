Tokenomie pentru Lion DAO (ROAR) Descoperă informații cheie despre Lion DAO (ROAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What's next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards. Pagină de internet oficială: https://liondao.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru Lion DAO (ROAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lion DAO (ROAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 533.95K $ 533.95K $ 533.95K Ofertă totală: $ 893.24B $ 893.24B $ 893.24B Ofertă aflată în circulație: $ 893.24B $ 893.24B $ 893.24B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 533.95K $ 533.95K $ 533.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000957 $ 0.00000957 $ 0.00000957 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Lion DAO (ROAR)

Tokenomie pentru Lion DAO (ROAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lion DAO (ROAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROAR, explorează prețul în direct al tokenului ROAR!

