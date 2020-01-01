Tokenomie pentru Lion DAO (ROAR)
Informații despre Lion DAO (ROAR)
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money
What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra
History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC.
What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA
What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
Tokenomie și analiză de preț pentru Lion DAO (ROAR)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lion DAO (ROAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Lion DAO (ROAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Lion DAO (ROAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ROAR care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ROAR care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROAR, explorează prețul în direct al tokenului ROAR!
Predicție de preț pentru ROAR
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru ROAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.