Informații privind prețul pentru Linos AI (LNS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -2.59% Modificare de preț (7 zile) -25.29% Modificare de preț (7 zile) -25.29%

Prețul în timp real pentru Linos AI (LNS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LNS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LNS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LNS s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -2.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Linos AI (LNS)

Capitalizare de piață $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K Ofertă află în circulație 934.64M 934.64M 934.64M Ofertă totală 934,641,538.923196 934,641,538.923196 934,641,538.923196

Capitalizarea de piață actuală pentru Linos AI este $ 31.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LNS este 934.64M, cu o ofertă totală de 934641538.923196. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.99K.