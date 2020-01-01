Tokenomie pentru Lin Gang Melon (LINGANG) Descoperă informații cheie despre Lin Gang Melon (LINGANG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lin Gang Melon (LINGANG) #lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation. 100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana's ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes. Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover. Pagină de internet oficială: https://lingangmelon.lol Cumpără LINGANG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lin Gang Melon (LINGANG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lin Gang Melon (LINGANG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.74K $ 22.74K $ 22.74K Ofertă totală: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.74K $ 22.74K $ 22.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.00359598 $ 0.00359598 $ 0.00359598 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Lin Gang Melon (LINGANG)

Tokenomie pentru Lin Gang Melon (LINGANG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lin Gang Melon (LINGANG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LINGANG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LINGANG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LINGANG, explorează prețul în direct al tokenului LINGANG!

Predicție de preț pentru LINGANG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LINGANG? Pagina noastră de predicție de preț pentru LINGANG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LINGANG!

