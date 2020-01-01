Tokenomie pentru LimoncelloAI (LIMON) Descoperă informații cheie despre LimoncelloAI (LIMON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LimoncelloAI (LIMON) LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making. Pagină de internet oficială: https://limoncelloai.xyz/ Cumpără LIMON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LimoncelloAI (LIMON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LimoncelloAI (LIMON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.05K $ 16.05K $ 16.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.04620411 $ 0.04620411 $ 0.04620411 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00160475 $ 0.00160475 $ 0.00160475 Află mai mult despre prețul tokenului LimoncelloAI (LIMON)

Tokenomie pentru LimoncelloAI (LIMON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LimoncelloAI (LIMON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LIMON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LIMON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LIMON, explorează prețul în direct al tokenului LIMON!

Predicție de preț pentru LIMON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LIMON? Pagina noastră de predicție de preț pentru LIMON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LIMON!

