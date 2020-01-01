Tokenomie pentru Lido Staked SOL (STSOL) Descoperă informații cheie despre Lido Staked SOL (STSOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lido Staked SOL (STSOL) 'Lido for Solana' is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Pagină de internet oficială: https://solana.lido.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru Lido Staked SOL (STSOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lido Staked SOL (STSOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.74M $ 25.74M $ 25.74M Ofertă totală: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K Ofertă aflată în circulație: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.74M $ 25.74M $ 25.74M Maxim dintotdeauna: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 Minim dintotdeauna: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 Preț curent: $ 242.52 $ 242.52 $ 242.52 Află mai mult despre prețul tokenului Lido Staked SOL (STSOL)

Tokenomie pentru Lido Staked SOL (STSOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lido Staked SOL (STSOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STSOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STSOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STSOL, explorează prețul în direct al tokenului STSOL!

Predicție de preț pentru STSOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STSOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru STSOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

