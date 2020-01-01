Tokenomie pentru LFGSwap Finance (LFG) Descoperă informații cheie despre LFGSwap Finance (LFG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LFGSwap Finance (LFG) LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the "liquidity problem." One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap's progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments. Pagină de internet oficială: https://app.lfgswap.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru LFGSwap Finance (LFG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LFGSwap Finance (LFG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.89K $ 27.89K $ 27.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.082288 $ 0.082288 $ 0.082288 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00002789 $ 0.00002789 $ 0.00002789 Află mai mult despre prețul tokenului LFGSwap Finance (LFG)

Tokenomie pentru LFGSwap Finance (LFG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LFGSwap Finance (LFG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LFG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LFG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LFG, explorează prețul în direct al tokenului LFG!

