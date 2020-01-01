Tokenomie pentru Leverj Gluon (L2) Descoperă informații cheie despre Leverj Gluon (L2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Leverj Gluon (L2) Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Pagină de internet oficială: https://www.leverj.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Leverj Gluon (L2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Leverj Gluon (L2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 167.22K $ 167.22K $ 167.22K Ofertă totală: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Ofertă aflată în circulație: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 167.22K $ 167.22K $ 167.22K Maxim dintotdeauna: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00076166 $ 0.00076166 $ 0.00076166 Află mai mult despre prețul tokenului Leverj Gluon (L2)

Tokenomie pentru Leverj Gluon (L2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Leverj Gluon (L2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri L2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri L2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru L2, explorează prețul în direct al tokenului L2!

