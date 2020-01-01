Tokenomie pentru Let that sink in (SINK) Descoperă informații cheie despre Let that sink in (SINK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Let that sink in (SINK) The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It's a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that's building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Pagină de internet oficială: https://sinktoken.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Let that sink in (SINK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Let that sink in (SINK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.46K $ 52.46K $ 52.46K Ofertă totală: $ 799.63M $ 799.63M $ 799.63M Ofertă aflată în circulație: $ 799.63M $ 799.63M $ 799.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.46K $ 52.46K $ 52.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.00507815 $ 0.00507815 $ 0.00507815 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Let that sink in (SINK)

Tokenomie pentru Let that sink in (SINK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Let that sink in (SINK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SINK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SINK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SINK, explorează prețul în direct al tokenului SINK!

Predicție de preț pentru SINK

