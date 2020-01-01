Tokenomie pentru Let me do it for you (NOSE) Descoperă informații cheie despre Let me do it for you (NOSE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Let me do it for you (NOSE) Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn't just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Pagină de internet oficială: https://www.x.com/nosecto Cumpără NOSE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Let me do it for you (NOSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Let me do it for you (NOSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Ofertă totală: $ 997.43M $ 997.43M $ 997.43M Ofertă aflată în circulație: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Let me do it for you (NOSE)

Tokenomie pentru Let me do it for you (NOSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Let me do it for you (NOSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOSE, explorează prețul în direct al tokenului NOSE!

