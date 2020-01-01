Tokenomie pentru LeisureMeta (LM) Descoperă informații cheie despre LeisureMeta (LM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LeisureMeta (LM) LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Pagină de internet oficială: https://leisuremeta.io/ Carte albă: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf Cumpără LM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LeisureMeta (LM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LeisureMeta (LM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Ofertă totală: $ 4.67B $ 4.67B $ 4.67B Ofertă aflată în circulație: $ 3.22B $ 3.22B $ 3.22B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Maxim dintotdeauna: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Minim dintotdeauna: $ 0.00197748 $ 0.00197748 $ 0.00197748 Preț curent: $ 0.00204316 $ 0.00204316 $ 0.00204316 Află mai mult despre prețul tokenului LeisureMeta (LM)

Tokenomie pentru LeisureMeta (LM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LeisureMeta (LM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LM, explorează prețul în direct al tokenului LM!

