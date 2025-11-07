Informații privind prețul pentru Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01043384 $ 0.01043384 $ 0.01043384 Minim 24 h $ 0.0108117 $ 0.0108117 $ 0.0108117 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01043384$ 0.01043384 $ 0.01043384 Maxim 24 h $ 0.0108117$ 0.0108117 $ 0.0108117 Maxim dintotdeauna $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 Cel mai mic preț $ 0.01043384$ 0.01043384 $ 0.01043384 Modificare de preț (1 oră) +1.30% Modificare de preț (1 zi) +1.37% Modificare de preț (7 zile) -8.63% Modificare de preț (7 zile) -8.63%

Prețul în timp real pentru Legend of Arcadia (ARCA) este $0.01075113. În ultimele 24 de ore, tokenul ARCA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01043384 și un maxim de $ 0.0108117, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARCA este $ 0.089965, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01043384.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARCA s-a modificat cu +1.30% în decursul ultimei ore, cu +1.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Legend of Arcadia (ARCA)

Capitalizare de piață $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Ofertă află în circulație 300.79M 300.79M 300.79M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Legend of Arcadia este $ 3.24M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ARCA este 300.79M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.78M.