Informații despre Legacy Frax Dollar (FRAX) The first fractional-algorithmic stablecoin The first fractional-algorithmic stablecoin Pagină de internet oficială: https://frax.finance Cumpără FRAX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Legacy Frax Dollar (FRAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Legacy Frax Dollar (FRAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 295.65M $ 295.65M $ 295.65M Ofertă totală: $ 296.46M $ 296.46M $ 296.46M Ofertă aflată în circulație: $ 296.46M $ 296.46M $ 296.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 295.65M $ 295.65M $ 295.65M Maxim dintotdeauna: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minim dintotdeauna: $ 0.874536 $ 0.874536 $ 0.874536 Preț curent: $ 0.997462 $ 0.997462 $ 0.997462 Află mai mult despre prețul tokenului Legacy Frax Dollar (FRAX)

Tokenomie pentru Legacy Frax Dollar (FRAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Legacy Frax Dollar (FRAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRAX, explorează prețul în direct al tokenului FRAX!

Predicție de preț pentru FRAX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRAX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRAX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FRAX!

