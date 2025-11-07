Informații privind prețul pentru League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.085204 $ 0.085204 $ 0.085204 Minim 24 h $ 0.0907 $ 0.0907 $ 0.0907 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.085204$ 0.085204 $ 0.085204 Maxim 24 h $ 0.0907$ 0.0907 $ 0.0907 Maxim dintotdeauna $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Cel mai mic preț $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Modificare de preț (1 oră) +5.03% Modificare de preț (1 zi) +0.56% Modificare de preț (7 zile) -13.60% Modificare de preț (7 zile) -13.60%

Prețul în timp real pentru League of Kingdoms (LOKA) este $0.089598. În ultimele 24 de ore, tokenul LOKA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.085204 și un maxim de $ 0.0907, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOKA este $ 5.37, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04425999.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOKA s-a modificat cu +5.03% în decursul ultimei ore, cu +0.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața League of Kingdoms (LOKA)

Capitalizare de piață $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.80M$ 44.80M $ 44.80M Ofertă află în circulație 48.01M 48.01M 48.01M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru League of Kingdoms este $ 4.30M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOKA este 48.01M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.80M.