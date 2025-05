Ce este LBK (LBK)

LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă LBK (LBK) Pagină de internet oficială