Informații privind prețul pentru Lazer Eyez (LZR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001164 $ 0.00001164 $ 0.00001164 Minim 24 h $ 0.00001204 $ 0.00001204 $ 0.00001204 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001164$ 0.00001164 $ 0.00001164 Maxim 24 h $ 0.00001204$ 0.00001204 $ 0.00001204 Maxim dintotdeauna $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Cel mai mic preț $ 0.00001096$ 0.00001096 $ 0.00001096 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.10% Modificare de preț (7 zile) -9.81% Modificare de preț (7 zile) -9.81%

Prețul în timp real pentru Lazer Eyez (LZR) este $0.00001189. În ultimele 24 de ore, tokenul LZR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001164 și un maxim de $ 0.00001204, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LZR este $ 0.00284929, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001096.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LZR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lazer Eyez (LZR)

Capitalizare de piață $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Ofertă află în circulație 999.40M 999.40M 999.40M Ofertă totală 999,398,549.142337 999,398,549.142337 999,398,549.142337

Capitalizarea de piață actuală pentru Lazer Eyez este $ 11.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LZR este 999.40M, cu o ofertă totală de 999398549.142337. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.88K.