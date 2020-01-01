Tokenomie pentru Law of Attraction (LOA) Descoperă informații cheie despre Law of Attraction (LOA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Law of Attraction (LOA) $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age. $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age. Pagină de internet oficială: https://thelawofattractioncoin.io/ Carte albă: https://medium.com/@LawOfAttractionCoin/whitepaper-v2-the-law-of-attraction-coin-loa-a9e0d7eeb418 Cumpără LOA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Law of Attraction (LOA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Law of Attraction (LOA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.99K $ 47.99K $ 47.99K Ofertă totală: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M Ofertă aflată în circulație: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.99K $ 47.99K $ 47.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.00110335 $ 0.00110335 $ 0.00110335 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Law of Attraction (LOA)

Tokenomie pentru Law of Attraction (LOA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Law of Attraction (LOA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOA, explorează prețul în direct al tokenului LOA!

Predicție de preț pentru LOA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOA? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!