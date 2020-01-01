Explorează tokenomia pentru Law Blocks (LBT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului LBT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Law Blocks (LBT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului LBT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Law Blocks (LBT) / Tokenomie / Tokenomie pentru Law Blocks (LBT) Descoperă informații cheie despre Law Blocks (LBT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Law Blocks (LBT) What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. Pagină de internet oficială: https://lawblocks.io/ Carte albă: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Cumpără LBT acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Law Blocks (LBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Law Blocks (LBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 130.75M $ 130.75M $ 130.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 Minim dintotdeauna: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Preț curent: $ 0.130751 $ 0.130751 $ 0.130751 Află mai mult despre prețul tokenului Law Blocks (LBT) Tokenomie pentru Law Blocks (LBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Law Blocks (LBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LBT, explorează prețul în direct al tokenului LBT! Predicție de preț pentru LBT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LBT? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.