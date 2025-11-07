Preț Laura AI (LAURA)
--
--
-2.87%
-2.87%
Prețul în timp real pentru Laura AI (LAURA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LAURA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LAURA este $ 0.02523582, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LAURA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Laura AI este $ 5.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LAURA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.93K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Laura AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Laura AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Laura AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Laura AI la USD a fost $ 0.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|--
|30 de zile
|$ 0
|-17.83%
|60 de zile
|$ 0
|-34.38%
|90 de zile
|$ 0
|--
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder
Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.
Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation
A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.
It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.
All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.
The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.
It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.
Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.
All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.
All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
|Timp (UTC+8)
|Tip
|Informații
|11-07 01:12:41
|Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
