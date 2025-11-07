Informații privind prețul pentru Launchium (LNCHM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.81% Modificare de preț (1 zi) -5.06% Modificare de preț (7 zile) -26.21% Modificare de preț (7 zile) -26.21%

Prețul în timp real pentru Launchium (LNCHM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LNCHM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LNCHM este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LNCHM s-a modificat cu +0.81% în decursul ultimei ore, cu -5.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Launchium (LNCHM)

Capitalizare de piață $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Ofertă află în circulație 933.95M 933.95M 933.95M Ofertă totală 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Capitalizarea de piață actuală pentru Launchium este $ 10.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LNCHM este 933.95M, cu o ofertă totală de 933946118.2794385. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.54K.