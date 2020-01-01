Tokenomie pentru Late Capitalism (L8CAP) Descoperă informații cheie despre Late Capitalism (L8CAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Late Capitalism (L8CAP) investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Pagină de internet oficială: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Cumpără L8CAP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Late Capitalism (L8CAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Late Capitalism (L8CAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 153.10K $ 153.10K $ 153.10K Ofertă totală: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Ofertă aflată în circulație: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 153.10K $ 153.10K $ 153.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014236 $ 0.00014236 $ 0.00014236 Află mai mult despre prețul tokenului Late Capitalism (L8CAP)

Tokenomie pentru Late Capitalism (L8CAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Late Capitalism (L8CAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri L8CAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri L8CAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru L8CAP, explorează prețul în direct al tokenului L8CAP!

