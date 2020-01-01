Tokenomie pentru Lara (LARA) Descoperă informații cheie despre Lara (LARA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lara (LARA) Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Pagină de internet oficială: https://laraprotocol.com Carte albă: https://docs.laraprotocol.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Lara (LARA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lara (LARA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.14K $ 31.14K $ 31.14K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 212.55M $ 212.55M $ 212.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 146.50K $ 146.50K $ 146.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.00422676 $ 0.00422676 $ 0.00422676 Minim dintotdeauna: $ 0.00014505 $ 0.00014505 $ 0.00014505 Preț curent: $ 0.0001465 $ 0.0001465 $ 0.0001465 Află mai mult despre prețul tokenului Lara (LARA)

Tokenomie pentru Lara (LARA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lara (LARA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LARA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LARA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LARA, explorează prețul în direct al tokenului LARA!

