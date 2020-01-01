Tokenomie pentru LambosForVirgins (VIRGIN) Descoperă informații cheie despre LambosForVirgins (VIRGIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LambosForVirgins (VIRGIN) LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. Pagină de internet oficială: https://lambosforvirgins.com/ Cumpără VIRGIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LambosForVirgins (VIRGIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LambosForVirgins (VIRGIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 105.71K $ 105.71K $ 105.71K Ofertă totală: $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M Ofertă aflată în circulație: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 160.36K $ 160.36K $ 160.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.00569195 $ 0.00569195 $ 0.00569195 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00017917 $ 0.00017917 $ 0.00017917 Află mai mult despre prețul tokenului LambosForVirgins (VIRGIN)

Tokenomie pentru LambosForVirgins (VIRGIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LambosForVirgins (VIRGIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VIRGIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VIRGIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VIRGIN, explorează prețul în direct al tokenului VIRGIN!

Predicție de preț pentru VIRGIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VIRGIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru VIRGIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VIRGIN!

