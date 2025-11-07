Informații privind prețul pentru LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -2.75% Modificare de preț (7 zile) -46.46% Modificare de preț (7 zile) -46.46%

Prețul în timp real pentru LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VLAMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VLAMA este $ 0.00509577, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VLAMA s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -2.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Capitalizare de piață $ 109.26K$ 109.26K $ 109.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 109.26K$ 109.26K $ 109.26K Ofertă află în circulație 199.59M 199.59M 199.59M Ofertă totală 199,585,448.8533518 199,585,448.8533518 199,585,448.8533518

Capitalizarea de piață actuală pentru LAMA Trust Coin V2 este $ 109.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VLAMA este 199.59M, cu o ofertă totală de 199585448.8533518. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 109.26K.