Informații privind prețul pentru Lack Of Memes (MEMELESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001545 $ 0.00001545 $ 0.00001545 Minim 24 h $ 0.00001646 $ 0.00001646 $ 0.00001646 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001545$ 0.00001545 $ 0.00001545 Maxim 24 h $ 0.00001646$ 0.00001646 $ 0.00001646 Maxim dintotdeauna $ 0.00152836$ 0.00152836 $ 0.00152836 Cel mai mic preț $ 0.00001444$ 0.00001444 $ 0.00001444 Modificare de preț (1 oră) +0.37% Modificare de preț (1 zi) -3.38% Modificare de preț (7 zile) -20.41% Modificare de preț (7 zile) -20.41%

Prețul în timp real pentru Lack Of Memes (MEMELESS) este $0.00001561. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMELESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001545 și un maxim de $ 0.00001646, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMELESS este $ 0.00152836, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001444.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMELESS s-a modificat cu +0.37% în decursul ultimei ore, cu -3.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lack Of Memes (MEMELESS)

Capitalizare de piață $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Ofertă află în circulație 999.75M 999.75M 999.75M Ofertă totală 999,746,788.1893 999,746,788.1893 999,746,788.1893

Capitalizarea de piață actuală pentru Lack Of Memes este $ 15.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMELESS este 999.75M, cu o ofertă totală de 999746788.1893. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.61K.