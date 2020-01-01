Tokenomie pentru LABEL AI (LBL) Descoperă informații cheie despre LABEL AI (LBL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LABEL AI (LBL) LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL's platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL's ecosystem. Pagină de internet oficială: https://label.foundation/ Carte albă: https://label-foundation.gitbook.io/label-whitepaper-en-2.0 Cumpără LBL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LABEL AI (LBL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LABEL AI (LBL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Ofertă totală: $ 2.93B $ 2.93B $ 2.93B Ofertă aflată în circulație: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.04601612 $ 0.04601612 $ 0.04601612 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00129773 $ 0.00129773 $ 0.00129773 Află mai mult despre prețul tokenului LABEL AI (LBL)

Tokenomie pentru LABEL AI (LBL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LABEL AI (LBL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LBL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LBL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LBL, explorează prețul în direct al tokenului LBL!

